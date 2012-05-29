布莱尔称不敢开罪英国媒体大亨

香港个股：汇丰早盘中段逆市小涨，上日伦敦回购近2,800万英镑股份
该行今天在联交所的声明称，周三在伦敦买入约411万股普通股，按成交量加权平均价每股6.7462英镑，涉资约2,775万英镑。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦5月28日电---前英国首相布莱尔周一表示，英国领导人不得不取悦默多克等有影响力的媒体大亨，否则可能招致被媒体无情攻击的风险。
一名捣乱分子打断了布莱尔的讲话，指责布莱尔支持美国入侵伊拉克，是战争罪犯。布莱尔短暂停止了讲话，随后继续镇定地为他和默多克的亲密关系进行辩护。
很多人认为，不愿挑战媒体是默多克旗下英国小报发生窃听丑闻的原因。但是布莱尔对调查小组表示，他几乎没什么选择。
他要么被“猛兽般的”媒体击溃，要么利用这些媒体来推行其政策。
布莱尔表示，他从未和默多克达成过协议，成为默多克女儿的教父也是在卸任首相之后。他表示，在入侵伊拉克前的日子里给默多克打过三次电话也没什么特别奇怪的。
“对于这些大型媒体集团，要是你跟他们闹翻了，你可要小心啦，因为一旦发生，后果很严重，”布莱尔说道。
“我认为这就是造成这些媒体人在这种不健康制度中获得影响力状况的原因。对此我采取了一定策略来应对，但不是与之对抗，但是媒体的影响是不容置疑的。”（完）
编译：李富强 发稿：程芳
该行今天在联交所的声明称，周三在伦敦买入约411万股普通股，按成交量加权平均价每股6.7462英镑，涉资约2,775万英镑。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海2月23日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(28日)招标增 发总额不超过132亿元人民币三期债，期限包括一年、七年和20年。 上述三期债为国开行2017年第三期 、第一期 和第二期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2017年第三、一、二期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：42亿元；20年：30亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：2月28日9:30-10:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 3/2 起息日 1年：1/23；7/20年：1/9