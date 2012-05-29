布莱尔称不敢开罪英国媒体大亨

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦5月28日电---前英国首相布莱尔周一表示，英国领导人不得不取悦默多克等有影响力的媒体大亨，否则可能招致被媒体无情攻击的风险。

一名捣乱分子打断了布莱尔的讲话，指责布莱尔支持美国入侵伊拉克，是战争罪犯。布莱尔短暂停止了讲话，随后继续镇定地为他和默多克的亲密关系进行辩护。

很多人认为，不愿挑战媒体是默多克旗下英国小报发生窃听丑闻的原因。但是布莱尔对调查小组表示，他几乎没什么选择。

他要么被“猛兽般的”媒体击溃，要么利用这些媒体来推行其政策。

布莱尔表示，他从未和默多克达成过协议，成为默多克女儿的教父也是在卸任首相之后。他表示，在入侵伊拉克前的日子里给默多克打过三次电话也没什么特别奇怪的。

“对于这些大型媒体集团，要是你跟他们闹翻了，你可要小心啦，因为一旦发生，后果很严重，”布莱尔说道。

“我认为这就是造成这些媒体人在这种不健康制度中获得影响力状况的原因。对此我采取了一定策略来应对，但不是与之对抗，但是媒体的影响是不容置疑的。”（完）