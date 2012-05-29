《市场热谈》欧洲ECM市场低迷,投行另觅途径弥补收入

路透伦敦5月28日电---欧洲今年的股票发行活动低迷,投行家们不得不另寻其它途径来证明自己对得起这份薪水,避免被当成冗员裁掉.

随着欧债担忧的加剧,投资者纷纷寻求避险.股票市场波动剧烈,企业由于担心发行价较低,也不愿发售股票.

这使得从事此类业务的投资银行收入大幅下滑,不得不寻求其它业务弥补减少的收入,从与潜在客户建立关系,到提供另类融资服务等不一而足.

汤森路透数据显示,今年迄今欧洲整个股权资本市场(ECM)的融资额仅为570亿美元,较上年同期下降37%.

由于过程较长而尤其容易受到市场波动冲击的首次公开发行(IPO),则成为重灾区,筹资总额较上年同期暴跌79%.

除了瑞士DKSH(DKSH.S)和荷兰有线电视运营商ZiggoZIGGO.AS在3月上市之外,该地区今年几乎还没有过引人瞩目的上市活动.这两起是自2011年7月以来欧洲规模最大的两笔IPO.

根据Freeman Consulting和汤森路透的数据,承销商在欧洲ECM交易中收取的佣金总额为8.945亿美元,较上年同期减少41%,其中包括供股和发行可转债的佣金.总IPO费用也萎缩73%至1.25亿美元.

德国化工企业Evonik正在推进下个月上市融资数十亿美元的计划,而银行人士称,其它一些公司将等到6月17日希腊大选之后再做最后决定.

随着夏季休假高峰的临近,至少在9月之前,市场不可能有很多业务.

目前为止该行业还没有出现大范围裁员,因银行都不希望在市场人气好转时处于劣势.

"这项业务的前导时间(lead-time)很长,因此大家都不愿收缩,"一名资深ECM银行人士表示.

浏览欧洲ECM规模图表,请点选(link.reuters.com/zep48s)

**模式难以维系?**

投行人士目前正重新分配精力至较繁忙的业务领域,并花费更多时间游说公司.

"重点是实际走出去,接触那些或许在今年、明年或后年上市的公司,花更多时间努力招揽业务,即便不是会在近期开展的业务,"一位伦敦投行人士称.

"去年IPO市场遭遇的主要投诉之一是,投资者希望尽早了解公司...这意味着你至少在前期会更忙碌."

但有些人指出,就连争取新交易的热度都在放缓,投行人士来往穿梭的时间减少,企业比以往更密切关注替代选项.

拥有强势国际地位的投资银行能集中精力,安排企业前往纽约等较为热络的市场挂牌,而其他投行则花费更多时间在IPO之前的融资,或重新调度人手较繁忙的业务领域,例如企业重整.

咨询顾问和高管猎头公司Veni Partners执行合伙人Stephane Rambosson指出,投行人士愈来愈需要同时负责好几个地区,而投行期望留住的人才或许会转至更宽泛的顾问角色.

"在过去,有时每个大国业务都有一名董事总经理来执掌,现在常常合并起来,"Rambosson说."他们也需要比以往更广泛的技巧,以涵盖与股票及战略性衍生品."

投行人士提到,所谓的战略股权解决方案,占ECM部门工作的份量也日渐加大.该业务涵盖质押贷款,以及结构化衍生品期权.

尽管投行人士称美国和香港等其他地区目前也呈现放缓迹象,但由于上半年情势较好,这些地区全年的ECM预算所受冲击相对较小.

但随着最近几年欧洲的承销收入下滑,降至远低于美国的水平,且每宗交易参与的投行家数愈来愈多,意味着承销费大饼必须切成更多份,一些人认为欧洲的人力规模难以持续,目前一家大型投行的ECM部门约在30-50人左右.

投行人士称,由于员工自然流失率远低于一般水准,裁员变得愈来愈有可能.另外预计也会更强力推进ECM与并购等其他投行团队共享资源,或在资本市场团队内部共享资源,资本市场也涵盖债务融资.

"我看不出如何能维持目前的模式,至少在欧洲是如此,"Rambosson说."若欧洲市场情况继续迟滞,在我看来ECM团队实在太大;如果由我来掌管一家投行,我肯定会推动业务整合."(完)