《Russell专栏》中国铁矿石库存并不像看起来那样大

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 于春红

路透澳洲朗赛斯顿5月28日电---在中国经济增长低于预期,铁矿石需求成长放缓之际,铁矿石价格面临的问题之一是中国铁矿石库存偏高.

但实际情况是,过去两个月铁矿石库存略微下降,尽管增长速度快于需求,但仍远低于两个月的消费量.

有迹象显示,钢铁需求正在减弱,而且传统上的春季消费增长尚未实现,过去数周的报告显示,中国铁矿石进口商已推迟进货或违约.

尽管过去两周铁矿石库存下降,但目前9,585万吨的数量仍较上年同期高出约16%,较2010年同期高出41%.

尽管说过去两年中国铁矿石需求整体上升是合理的,但库存增幅已大大超过了进口增幅.

2011年铁矿石进口较2010年增长11%,但2010年较此前一年实际下降1.5%.

2011年每月铁矿石进口量平均为5,725万吨,今年迄今每月平均为6,120万吨.

今年以来的多数增幅、以及2011年最后两个月的进口似已成为库存,而不是被消费掉.2011年最后两个月的月进口量超过6,400万吨.

鉴于截至4月的一年内,每月库存平均增110万吨,看来过去六个月进口上升是库存增加的原因.

值得关注的是,过去两个月铁矿石库存实际上并没有增加,而是较3月底的9,800万吨下降逾200万吨.

如果注意一下4月5,769万吨的进口总量,可以看到的是,进口没有转化为库存.

目前距公布5月进口数据还有两周,但由于库存已从3月水准下降,如果5月进口与4月进口总量差不多,也不足为怪.

尽管从一两个月数据中得出结论通常是有风险的,但只要进口数量低于6,000万吨,那么库存就不会进一步上升.

如果每月进口跌向5,500万吨,库存将快速下降,如果库存远低于一个月的消费量,那么钢铁生产企业将会感到不安.

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如欲浏览中国金属库存,请点选以下图表:

link.reuters.com/kug38s

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当然上述数据是在假设未来几个月钢铁生产不会大幅下降下得出的,尽管钢铁产出有可能放缓,但中心问题在于中国建筑业在年底加速发展前将略微减速.

政府采取措施加速基建项目只会增加铁矿石需求,但这还需要几个月时间才会浮现,从第四季起可能才会看到影响.

但上述数据还显示中国铁矿石库存并不是大问题,进口不太可能大幅下降以清空过多的库存.

在路透12月对分析师进行的调查中,今年中国铁矿石需求料将增长约6%,至约7.30亿吨.

鉴于第二季中国经济增长大幅放缓,上述预期可能是乐观的,但即使7.20亿吨这样的数据,也意味着今年每月平均需求为6,000万吨.

第一季每月平均需求约为6,240万吨,如果第二季平均需求约为5,700万吨,也不会令人奇怪.

尽管铁矿石需求下降,但不足以保证价格下跌.

由于铁矿石缺乏流动性高且深广的期货市场,人们可能会认为基于供需基本面来交易铁矿石的风险,可能比铜和原油等商品来得小.

但铁矿石也易受希腊财政危机或中国糟糕经济数据导致的市场人气恶化影响.

铁矿石价格从2011年高点跌至谷底的跌幅达39%,而伦敦金属交易所期铜CMCU3的跌幅则接近34%,两种商品的跌幅有很大部分都肇因于希腊第一波危机,这波危机在9月时造成金融市场重创.

今年迄今现货铁矿石价格.IO62-CNI=SI跌5.7%,报每吨130.50美元,铜价涨1.7%,至约每吨7,740美元.

在我看来,这使铁矿石较之铜更接近价格区间的低端,尤其是因为中国的铁矿石库存偏高程度没有像铜那样严重,尽管未来几个月铁矿石进口可能将疲弱,但今年下半年将有较大的回升空间.(完)