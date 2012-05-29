伊朗遭遇复杂的Flame电脑病毒侵袭

香港个股：汇丰早盘中段逆市小涨，上日伦敦回购近2,800万英镑股份
该行今天在联交所的声明称，周三在伦敦买入约411万股普通股，按成交量加权平均价每股6.7462英镑，涉资约2,775万英镑。
(本文由路透中文网编译提供)
路透波士顿5月28日电（记者 Jim Finkle）---安全专家周一称，高度复杂的电脑病毒Flame正在感染伊朗和其他中东国家的电脑，可能被部署于至少五年以前，用于政府支持的网络间谍活动。
发现Flame病毒感染电脑的俄罗斯网络安全软件生产商卡巴斯基指出，有证据显示，开发Flame病毒的国家可能与开发2010年攻击伊朗核项目的Stuxnet蠕虫病毒的国家相同。
卡巴斯基研究人员称，尚未确定Flame病毒是否像Stuxnet那样拥有特殊任务，并拒绝说出他们认为是谁开发了Flame病毒。
伊朗曾指责美国和以色列释放了Stuxnet蠕虫病毒。
网络安全专家称，该发现公开证明了解机密信息的专家长期知道的一个事实：一些国家数年来一直将恶意电脑代码作为武器实现其安全利益。
“这是很多一直都在进行的活动之一，永远不会进入公众的视线。”奥地利国际事务研究所（Austrian Institute for International Affairs）网络安全专家Alexander Klimburg说道。
伊朗一家网络安全机构在其英文网站上称，Flame病毒和Stuxnet“关系密切”。
伊朗国家计算机应急反应小组（National Computer Emergency Response Team）称，Flame病毒可能与近期的网络攻击相关，此前伊朗官员称这些攻击导致一些伊朗电脑系统丢失了大量数据。（完）
--编译：李富强 发稿：王凤昌
该行今天在联交所的声明称，周三在伦敦买入约411万股普通股，按成交量加权平均价每股6.7462英镑，涉资约2,775万英镑。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海2月23日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(28日)招标增 发总额不超过132亿元人民币三期债，期限包括一年、七年和20年。 上述三期债为国开行2017年第三期 、第一期 和第二期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2017年第三、一、二期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：42亿元；20年：30亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：2月28日9:30-10:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 3/2 起息日 1年：1/23；7/20年：1/9