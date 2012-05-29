伊朗遭遇复杂的Flame电脑病毒侵袭

(本文由路透中文网编译提供)

路透波士顿5月28日电（记者 Jim Finkle）---安全专家周一称，高度复杂的电脑病毒Flame正在感染伊朗和其他中东国家的电脑，可能被部署于至少五年以前，用于政府支持的网络间谍活动。

发现Flame病毒感染电脑的俄罗斯网络安全软件生产商卡巴斯基指出，有证据显示，开发Flame病毒的国家可能与开发2010年攻击伊朗核项目的Stuxnet蠕虫病毒的国家相同。

卡巴斯基研究人员称，尚未确定Flame病毒是否像Stuxnet那样拥有特殊任务，并拒绝说出他们认为是谁开发了Flame病毒。

伊朗曾指责美国和以色列释放了Stuxnet蠕虫病毒。

网络安全专家称，该发现公开证明了解机密信息的专家长期知道的一个事实：一些国家数年来一直将恶意电脑代码作为武器实现其安全利益。

“这是很多一直都在进行的活动之一，永远不会进入公众的视线。”奥地利国际事务研究所（Austrian Institute for International Affairs）网络安全专家Alexander Klimburg说道。

伊朗一家网络安全机构在其英文网站上称，Flame病毒和Stuxnet“关系密切”。

伊朗国家计算机应急反应小组（National Computer Emergency Response Team）称，Flame病毒可能与近期的网络攻击相关，此前伊朗官员称这些攻击导致一些伊朗电脑系统丢失了大量数据。（完）