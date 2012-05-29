〔中国债市〕国库现金定存利率大幅下滑,信贷需求明显恢复尚需时日(更新版)

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* 九个月国库现金定存利率4.22%,低于市场预期

* 因资金面宽裕,银行贷存比考核压力减弱

* 经济刺激措施对信贷提振效果还需时日

路透上海5月29日电---中国财政部与央行周二进行的九个月期国库现金定存中标利率4.22%,低于多数市场人士预期,反映出今年以来,在资金面趋于宽松且信贷需求不足导致银行贷存比考核压力减弱的背景下,机构对于吸收国库现金定期存款的迫切性降低.

交易员并称,尽管中国政府近期连续出台一系列维稳经济增长的措施,包括加快项目建设审批、消费补贴等,但实体经济的信贷需求恢复尚需时日.

财政部公告显示,稍早进行的国库现金定期存款招标为今年第五期,中标利率4.22%,较本月先前招标的六个月期利率大幅下滑91个基点(bp);总量为600亿元人民币,起息日为5月29日,2013年2月26日到期.

"居然中了!比上次低是可以理解的,因为央行降准了嘛,但降这么多还真没想到,比shibor低这么多,"华东一城商银行交易员说,这次的期限可以跨年,按道理讲需求应该不错才是.

他表示,去年的情况是资金面特别紧,机构为了务必拿到国库定期存款,所以都投的比较高.但现在的情况是,资金价格比较低,贷款需求也不是很足,所以机构在投标的时候必然会考虑像同业存款,SHIBOR等其它资金成本,所以会投的比较低一点.

中国央行日前宣布自5月18日起下调存款准备金率0.5个百分点,为年内第二次下调,释放流动约4,500亿元.该举措推动市场利率普跌,九个月期SHIBOR利率SHICNY9MD=最新报4.8811%,月内跌幅超过4%.

中国4月新增信贷环比下滑逾三成,且短期贷款增长持续高于中长期贷款,验证企业贷款实际有效需求遇冷.结合最近两日出炉的外贸和工业等宏观经济数据,进一步确认经济正在探底过程中.[ID:nSB1541214]

不过上海证券报周二报导援引业内人士透露,大行已开始与项目接触,准备放贷;另有消息称,月末大行信贷投放力度明显加大,某大行近一周新增量高达400亿元人民币左右.

今年以来已进行的国库现金定期存款招投标具体情况如下:

期数 金额 期限 起息日 到期日 利率

(亿元)

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一期 300 六个月 2月23日 8月23日 6.80%

二期 500 六个月 3月22日 9月20日 6.80%

三期 600 六个月 4月26日 10月25日 5.60%

四期 600 六个月 5月10日 11月8日 5.13%

五期 600 九个月 5月29日 2013年2月26日 4.22%

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2,600

财政部和央行2011年进行了11期国库现金定期存款招投标,金额总计4,500亿元;2010年进行了12期国库现金定期存款招投标,金额总计4,000亿元;2009年进行了11期国库现金定期存款招投标,总金额3,096.4亿元;2008年则共招投标了五期,合计1,700亿元.(完)