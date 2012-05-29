〔中国债市〕人民币利率互换续小涨,政府加强经济刺激缓解短期悲观预期

路透上海5月29日电---中国人民币利率互换(IRS)周二续小涨.近期政府在稳增长方面动作频繁,缓解了投资者对短期经济的悲观预期.而超跌后的市场,亦存在技术性反弹的需要.

北京一银行交易员指出,目前尚无更强有力的措施激励经济增长,IRS市场也没有太多上涨理由.中长期看,通胀回落减少了货币政策放松的顾虑.虽然报价已处于相对低位,但在宽松预期刺激下,仍是下行趋势.而具体的空间及力度则要看政策的兑现情况.

"债券given的情绪比较强,IRS报价先上来一些,又回去.比昨天的收盘价还是要高一点."表示.

为实现稳增长目标,中国正加快重大项目审批速度.国家发改委近日核准了首钢迁钢、广东湛江和广西防城港等一批重大钢铁建设项目,总投资超过千亿元人民币.[ID:nSB8538887]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周二 2.5820/2.6960 2.5700/2.6550 2.6625/2.7550 2.8550/2.9550 2.8800/3.1625

周一 2.4750/2.5950 2.5029/2.5929 2.6300/2.7257 2.8143/2.9086 2.8300/3.1440

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变动 +0.1070/+0.1010 +0.0671/+0.0621 +0.0325/+0.0293 +0.0407/+0.0464 +0.0500/+0.0185

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年4月人民币IRS成交的名义本金总额为851.13亿元人民币,较3月的1,903.43亿元减少逾一半.(完)

--发稿 冉莹; 审校 曾祥进

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