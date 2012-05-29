〔韩国个股〕三星电子正式发售Galaxy S3,志在坚守智能手机王者宝座

路透首尔5月29日电---三星电子(005930.KS)第三代Galaxy S智能手机周二在欧洲上市,料将取得比旧款更加成功的表现.此前的Galaxy S系列手机助三星电子超越苹果(AAPL.O),成为全球最大智能手机制造商.

Galaxy S3已经在欧洲和中东28个国家登场,其中包括德英两国,旨在苹果推出新款iPhone前,拉大两者距离.苹果料将于第三季推出新手机.Galaxy S3能够跟踪用户眼部动作,令屏幕在使用中不会变暗或变黑.

Galaxy S3装载谷歌(GOOG.O)的Android系统,屏幕达4.8英寸(12.2厘米),大于iPhone 4S的3.5英寸屏幕及宏达电(2498.TW) One X的4.7英寸屏.

就像苹果发布新设备前常出现万众期待的景象一般,满怀希望的顾客周一晚间就开始在柏林一家电子零售店外排队,迫切希望第一个拥有S3.

三星电子股价周二日内跌约0.08%.(完)