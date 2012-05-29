〔韩国个股〕三星电子正式发售Galaxy S3,志在坚守智能手机王者宝座

香港个股：汇丰早盘中段逆市小涨，上日伦敦回购近2,800万英镑股份
该行今天在联交所的声明称，周三在伦敦买入约411万股普通股，按成交量加权平均价每股6.7462英镑，涉资约2,775万英镑。
路透首尔5月29日电---三星电子(005930.KS)第三代Galaxy S智能手机周二在欧洲上市,料将取得比旧款更加成功的表现.此前的Galaxy S系列手机助三星电子超越苹果(AAPL.O),成为全球最大智能手机制造商.
Galaxy S3已经在欧洲和中东28个国家登场,其中包括德英两国,旨在苹果推出新款iPhone前,拉大两者距离.苹果料将于第三季推出新手机.Galaxy S3能够跟踪用户眼部动作,令屏幕在使用中不会变暗或变黑.
Galaxy S3装载谷歌(GOOG.O)的Android系统,屏幕达4.8英寸(12.2厘米),大于iPhone 4S的3.5英寸屏幕及宏达电(2498.TW) One X的4.7英寸屏.
就像苹果发布新设备前常出现万众期待的景象一般,满怀希望的顾客周一晚间就开始在柏林一家电子零售店外排队,迫切希望第一个拥有S3.
三星电子股价周二日内跌约0.08%.(完)
--编译 梁睿雪;审校 程琳
该行今天在联交所的声明称，周三在伦敦买入约411万股普通股，按成交量加权平均价每股6.7462英镑，涉资约2,775万英镑。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海2月23日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(28日)招标增 发总额不超过132亿元人民币三期债，期限包括一年、七年和20年。 上述三期债为国开行2017年第三期 、第一期 和第二期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2017年第三、一、二期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：42亿元；20年：30亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：2月28日9:30-10:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 3/2 起息日 1年：1/23；7/20年：1/9