《中国2012年经济指标各方预测值一览》--5月29日

香港个股：汇丰早盘中段逆市小涨，上日伦敦回购近2,800万英镑股份
该行今天在联交所的声明称，周三在伦敦买入约411万股普通股，按成交量加权平均价每股6.7462英镑，涉资约2,775万英镑。
路透上海5月29日电---以下为中国官方及部分权威机构对中国2012年重要经济指标同比增幅的预测值: 政府目标 预测值/预测者/预测时间 实际值 2012年 2012年 2012年4月/2011年全年 国内生产 7.5% *8.2%/经合组织/12年5月 8.1%/9.2% 总值(GDP) *8.2-8.3%/央行货币政策委员宋国青/5月 (8.1%为2012年一季度数据) 8.5%/摩根士丹利/5月 8.1%/高盛/5月 8%/美银美林/5月 8.7%/社科院/4月 逾8%/国研中心/4月 8.2%/摩根大通/4月 8.1%/巴克莱资本/4月 8.1%/中金公司/4月 8.5%/国家信息中心首席经济学家范剑平/4月 8.2%/IMF/4月 8.5%/亚洲开发银行/12年4月 8.2%/世界银行/4月 8.5%/瑞银/3月 8.5%/国研中心宏观部部长余斌/3月 8.6%/德意志银行/3月 8.0-8.5%/花旗银行/2月 8.5%/国研中心主任李伟/2月 8.3%/恒生银行/2月 8.5%左右/央行货币政策委员李稻葵/1月 8.5%左右/中科院预测科学研究中心/1月 8.5%/交行金融研究中心/1月 8.5%/中国科学院数学与系统科学研究院陈锡康/1月 8.8%/中国银行/11年12月 8.5%-8.7%/前央行货币政策委员樊纲/12月 居民消费 4% *3.3%/经合组织/12年5月 3.4%/5.4% 价格指数(CPI) *3.0%左右/央行货币政策委员宋国青/5月 3.5%/社科院/4月 3.5%左右/国研中心/4月 3.3%/中金公司/4月 3.5%左右/国家信息中心首席经济学家范剑平/4月 4%左右/亚洲开发银行/12年4月 3.5%左右/美银美林/3月 4%/摩根士丹利/3月 3.5%左右/花旗/2月 3%/央行货币政策委员李稻葵/1月 3.6%-4%/中科院预测科学研究中心/1月 2.7%-3.3%/交行金融研究中心/1月 3.5%/中国银行/11年12月 4%以下/前央行货币政策委员樊纲/12月 工业生产者出厂 4%以内/国研中心/12年4月 -0.7%/6.0% 价格指数(PPI) 广义货币 14% 15%/摩根大通/12年1月 12.8%/13.6% 供应量(M2) 14%-15%/交行金融研究中心/1月 (13.6%为2011年12月末数据) 新增人民币贷款 8.2万亿元/摩根大通/12年1月 6,818亿元/7.47万亿元 8-8.5万亿元/交行金融研究中心/1月 8万亿元左右/中国银行/11年12月 9-10万亿元/中金公司/12月 贸易顺差/逆差 1,000亿美元以下/前央行货币政策委员李稻葵/12年3月 184.2亿美元/1,551.4亿美元 1,550亿美元/摩根大通/2月 410亿美元/美银美林/1月 1,200亿美元/交行金融研究中心/1月 1,350亿美元/社科院/11年12月 社会消费品 14% 16%-17%/商务部研究院/2012年3月 14.1%/17.1% 零售总额 17%/交行金融研究中心/1月 15.7%/社科院/11年12月 固定资产投资 16% 20%左右/亚洲开发银行/4月 20.2%/23.8% (不含农户) 18%左右/摩根士丹利/2月 (20.2%为2012年1-4月数据) 20%左右/国研中心主任李伟/2月 21%左右/交行金融研究中心/1月 22.8%/社科院/11年12月 注:1、*表示新增 2、以上数据均来自媒体的公开报导 3、机构全称: 央行--中国人民银行 国研中心--国务院发展研究中心 发改委研究院--发改委宏观经济研究院 中金公司--中国国际金融有限公司 经合组织--经济合作暨发展组织(OECD) IMF--国际货币基金会(完) --整理 刘昕; 审校 边竞
该行今天在联交所的声明称，周三在伦敦买入约411万股普通股，按成交量加权平均价每股6.7462英镑，涉资约2,775万英镑。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海2月23日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(28日)招标增 发总额不超过132亿元人民币三期债，期限包括一年、七年和20年。 上述三期债为国开行2017年第三期 、第一期 和第二期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2017年第三、一、二期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：42亿元；20年：30亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：2月28日9:30-10:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 3/2 起息日 1年：1/23；7/20年：1/9