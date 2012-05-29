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亚洲 | 2012年 5月 29日 星期二 11:07 BJT

《外汇动态》月末需求提振美元/印尼卢比,印尼央行被发现干预汇市

0239GMT---交易员称,月末美元需求和外资银行买盘提振美元/印尼卢比IDR=ID,同时印尼央行被发现卖出美元/印尼卢比. 据交易员透露,美元/印尼卢比指导价格上涨1.4%至9,450.但实体市场价格高于此水准,现报9,550. 交易员称,印尼央行在9,450和9,500水平卖出美元. 一个月期美元/卢比无本金交割远期外汇(NDF)上涨0.9%至9,690.(完) --编译 许娜;审校 戴素萍

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