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亚洲 | 2012年 5月 29日 星期二 11:20 BJT

〔日本股市〕早盘收低,因西班牙举债成本飙升遏制风险偏好

路透东京5月29日电---日本股市日经指数周二早盘小跌,因西班牙举债成本飙升让投资者对高风险资产退避三舍.

日经指数.N225下跌0.4%,东证股价指数.TOPX下跌0.3%.市况相对清淡.

截至早盘收盘,成交量是过去90天日均水准的37%.

"昨天和今天成交量都非常低,所以现在确实只是在空头回补,市场不是在根据基本面走."Bayview Asset Management投资组合经理Yasuo Sakuma说道.

"但现在卖空比率非常高了,所以越来越难进一步压低一些股票."

日本瑞萨电子(Renesas Technology)(6723.T)早盘主板跌幅最大,重挫12.7%.该公司周一称,将把高端芯片外包给台湾台积电.[ID:nST0521553](完)

--编译 程琳;审校 张涛

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