〔中国经济〕欧洲企业担心中国改革前景,仍看好经济增长--调查

香港个股：汇丰早盘中段逆市小涨，上日伦敦回购近2,800万英镑股份
该行今天在联交所的声明称，周三在伦敦买入约411万股普通股，按成交量加权平均价每股6.7462英镑，涉资约2,775万英镑。
路透北京5月29日电---欧洲商会周二发布年度企业调查报告称,那些在竞争日益加剧的中国市场运营的欧洲企业,对中国监管改革能赋予其平等市场准入机会的信心已经减弱.
不过,受访的557家企业仍看好中国经济增长前景,不大可能很快撤离.
74%企业认为中国对其全球策略"已更具重要性",仅3%持相反看法.
受访企业普遍认为,其中国民营竞争对手已实现销售与行销方面的改善,并指出整体而言中国公司的品牌认知度已经升高.
调查中,欧洲企业认为中国国有企业预计将继续借助政府关系,而其产品品质或定价都不大可能取得太多改善--说明中国国企的成功仍依赖资助.
"虽然'十二五规划'被普遍视作积极正面,但也越来越被认为对企业业务前景影响甚微,这说明大家对改革缺乏乐观情绪."欧洲商会表示.
中国本月宣布了一系列推动民间资金进入国企主导行业的措施,该报告是在这些措施宣布前编制的.
78%欧洲企业对中国未来两年经济增长抱持乐观看法.
"欧洲企业几乎无一例外看好自己行业在中国的前景,"报告称.
近75%企业在为中国市场供应产品,比例较2011年的56%与2010年的63%均上升.
虽然对市场准入抱有担忧,42%受访企业称其中国业务盈利好于全球平均水平,近半数企业认为未来两年获利情况不会变化.
63%企业称未来两年将在中国加大投资.略超半数的企业计划往中国其他省份拓展业务,多家企业提到了中国政府鼓励企业在该国中西部地区发展业务.(完)
--编译 隋芬;审校 戴素萍
该行今天在联交所的声明称，周三在伦敦买入约411万股普通股，按成交量加权平均价每股6.7462英镑，涉资约2,775万英镑。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海2月23日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(28日)招标增 发总额不超过132亿元人民币三期债，期限包括一年、七年和20年。 上述三期债为国开行2017年第三期 、第一期 和第二期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2017年第三、一、二期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：42亿元；20年：30亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：2月28日9:30-10:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 3/2 起息日 1年：1/23；7/20年：1/9