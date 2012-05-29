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亚洲 | 2012年 5月 29日 星期二 11:56 BJT

〔中国钢铁〕6月粗钢日产料维持在200万吨高位附近,因产能巨大--中钢协官员

路透上海5月29日电--中国钢铁工业协会官员称,中国6月粗钢日产量可能维持在创纪录水平的200万吨左右,因中国钢铁业产能巨大,任何产量减少都有限.

中钢协副秘书长屈秀丽在一个会议间隙称,鉴于市场持续疲软,钢铁产量将会减少;但由于产能巨大,产量降幅不会很大.

"不可能降到200万吨以下."她说.

此前中钢协预估5月中旬粗钢日均产量203.95万吨,环比降0.3%.中旬粗钢日产量环比微降主要部分企业正常检修所致,钢厂整体开工并暂未受到市场价格快速回落的影响,开工仍处于较高水平.

中钢协并称,5月上旬全国粗钢日产量预估为204.53万吨,环比4月下旬增长0.51%,再创历史新高.(完)

--编译 李文科;审校 乔艳红

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