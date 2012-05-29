〔中国货币市场〕七天回购利率受开盘价带动小涨,但资金宽松局面不改

香港个股：汇丰早盘中段逆市小涨，上日伦敦回购近2,800万英镑股份
该行今天在联交所的声明称，周三在伦敦买入约411万股普通股，按成交量加权平均价每股6.7462英镑，涉资约2,775万英镑。
路透上海5月29日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周二早盘七天期回购加权利率小幅反弹,今日开盘价高于昨日加权利率水平,随后盘中交投也多围绕该价位进行,导致加权利率水平被抬升,不过资金面宽松格局仍未改变.
交易员并认为,公开市场本周再次提前实现净回笼,其用意也是为了回收当前过剩的流动性,以平衡短期资金供给,对资金面以及回购利率的影响很有限.
"我觉得利率短期有些小波动是正常的,不要局限一天的情况来做判断,资金应该还是会持续宽松."上海一银行交易员称.
跨月因素并未对中国银行间宽裕的资金面造成扰动.即便在到期规模维持低位情况下,央行公开市场周二依然通过28天期正回购操作吸收了500亿元人民币,并提前实现资金净回笼,旨在平衡市场流动性.[CN/MMTCN]
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间11:23 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 1.9122 1.9197 -0.75 4,391.39
七天CN7DRP=CFXS 2.5813 2.4962 +8.51 630.77
14天CN14DRP=CFXS 2.6632 2.6168 +4.64 46.62
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 1.9230 1.9333 -1.03 1,878.00
七天CHICNY7D=CFXS 2.6125 2.5489 +6.36 23.61
==============================================================================(完)
--发稿 边竞; 审校 曾祥进
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央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
该行今天在联交所的声明称，周三在伦敦买入约411万股普通股，按成交量加权平均价每股6.7462英镑，涉资约2,775万英镑。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海2月23日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(28日)招标增 发总额不超过132亿元人民币三期债，期限包括一年、七年和20年。 上述三期债为国开行2017年第三期 、第一期 和第二期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2017年第三、一、二期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：42亿元；20年：30亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：2月28日9:30-10:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 3/2 起息日 1年：1/23；7/20年：1/9