更正:《全球市场》亚洲股市微涨,西班牙举债成本上升遏制风险偏好

(更正:因英文原文有误,内文第二段改为,"两年低位"1.2495美元,非"两个月低位")

* 除日本外MSCI亚太股指上涨0.6%,因投资者仍寻求逢低吸纳

* 日经指数下跌0.4%

* 欧元兑美元跌0.1%,下看1.25

路透东京5月29日电---亚洲股市周二微涨,但欧元下跌,上周沉重卖压缓解后出现的涨势为时短暂.西班牙举债成本上升,加剧对欧洲债务重组挑战的担忧.

欧元兑美元下跌0.1%至1.2530美元,略高于周五触及的两年低位1.2495美元;澳元兑美元AUD=D4则跌0.2%至0.9830美元.

MSCI亚太区除日本以外指数.MIAPJ0000PUS在稍早下跌0.3%后,上涨0.6%,仍接近周五触及的12月底以来最低水准.

日本日经指数.N225下跌0.4%,不同于其他亚股.

"在众多利空因素环伺下,现在很难确定一个单一的、最令人担忧的问题,因此投资者继续保留现金在手上,采取观望立场,"Commons Asset Management总裁Tetsuro Ii表示.

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Ii称,存款似将从西班牙和希腊的银行转移至德国或瑞士,若那些本已脆弱的银行面临流动性短缺,这可能引发新一轮危机.

Ii表示,"所有这些担忧令全球股市承压,但仍有获利和增长前景稳健的公司.这种宏观环境是灾难性的,但目前这提供了一个机会去吸纳那些从技术面和估值角度看,价格低廉的股票."Ii并称他的公司在近期下跌过程中买入日本股票.

本月稍早希腊的大选未能产生新政府,令市场感到不安,在6月17日新一轮大选前投资者信心非常脆弱.

希腊财政部表示,政府于周一将180亿欧元(226亿美元)资金交付给国内四大银行,这些境况艰难的银行藉此得以重获欧洲央行的融资.[ID:nSB1573096]

但西班牙提出向受困银行业注入主权债券,帮助脆弱的银行业进行资本重组,加剧了对其公共债务膨胀,使其再融资努力更加艰难的忧虑.

西班牙10年期公债收益率(殖利率)ES10YT=TWEB周一跳升至2011年11月以来最高位6.53%,推动其与德国公债间的利差走阔至515基点,为欧元问世以来最高.

10年期公债收益率升越7%,被广泛视为难以为继的水准,或迫使该国寻求国际援助,正如希腊、爱尔兰和葡萄牙一样.

**等待美国就业报告**

西班牙公债收益率攀升,凸显了市场对该国政府稳定其财政和银行业的能力缺乏信心.

"所有风险资产料迎来修正的一周,"法国兴业银行外汇策略师Kit Juckes在客户报告中称.

"美国周五将公布的就业报告可能是风险偏好的关键.许多投资者和交易商将希望在此前持有相对少量的仓位."

欧元未能延续周一空头回补引发的涨势,依然面临沉重抛压.交易商称,若欧元兑美元跌破1.25,恐将加速下滑.

"这可能导致广泛的风险资产涨势戛然而止."Juckes说.

投资者寻求买入美元避险.美元指数.DXY跌0.2%,至82.283,但仍接近周五高位82.461,为2010年9月以来最高.

亚洲信贷市场走疲,iTraxx亚洲除日本外投资级指数利差ITAIG5Y=MG走阔2个基点.

其他较高风险资产表现好坏参半,美国原油期货CLc1上涨0.3%至每桶91.09美元,但布兰特原油LCOc1下跌0.1%至107.05美元.布兰特原油周一高见108.04美元,受中东原油供应疑虑再次浮现支撑,因伊朗核谈判几乎毫无进展.

铜价CMCU3走势艰困,守在每吨7,684.25美元附近,先前则连涨三日,累计上扬2%,周一收在7,685美元.

"焦点从来就不是只有希腊,市场也关注西班牙等国家,以及危机扩散的风险,现在债券收益率已经来到危险的高水准,市场会再次忐忑不安,"澳洲国民银行的分析师Michael Creed说.(完)