《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:迄今为止仍处于动荡整理格局之中

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IFR 5月29日电---美元兑日圆以外亚洲货币周二在开盘水准附近交投,上午走势则较为波动.

开盘前欧元/美元和澳元/美元大跌让美元兑日圆以外亚洲货币早盘呈现良好买需,但随着早盘交易的深入,一些月末资金介入某些货币对的交易.

交易员亦对近期高位附近做多美元持谨慎态度,因周五美国非农就业报告公布前风险预期上升.根据商品期货交易委员会(CFTC)数据,交易员作空欧元/美元的仓位达到纪录高位,因此市场担心美元多头仓位会遭结清.

美元/印尼卢比买兴依然强烈,因印尼央行目前加大力度,试图通过不同水准的干预令市场变得有序化.交易员报告称,今日偶见9,380-9,500区间有央行干预.

此外台湾股市大涨(最新报价为上涨2.3%),因有消息报导称只有当股指突破8,500点后才会征收资本利得税[ID:nST0521741].不过如何操作纯属个人臆测.(完)