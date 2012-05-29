〔新债招标〕中国国开行五年浮息债利差低于预期,绝对收益率高助推需求(更新版)

香港个股：汇丰早盘中段逆市小涨，上日伦敦回购近2,800万英镑股份
该行今天在联交所的声明称，周三在伦敦买入约411万股普通股，按成交量加权平均价每股6.7462英镑，涉资约2,775万英镑。
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* 五年期浮息债中标利差46bp,低于此前预期
* 但该结果仍隐含了一次降息空间
* 绝对票息较高且久期短致需求旺盛
路透上海5月29日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周二招标的五年期浮息债(一年定存基准)中标利差低于预期,接近2.5倍的投标倍数亦显示该期债市场需求旺盛,因绝对收益率较高.
"现在(二级市场)五年固息的收益率也就在3.7%几,这次投标结果(绝对收益率)是3.96%,就是说已经包含一次的降息空间,而且降不降息还不一定是吧,"上海一位大型券商交易员说.
她指出,该期债价值较高且浮息债的特点是久期短,这也可能侧面说明市场对于中长券的走势不是很乐观.
业内人士透露,国开行稍早招标的该五年浮息债中标利差46个基点(bp),低于此前市场53bp的预测均值,投标倍数2.45倍.
另有上海一大型银行交易员表示,该期债的招标结果有些超出预期,尽管他们投标前也下调了预测利差.而据其了解,大行的投标价位都不是很低,拉低中标利差的主要力量应该是券商.
剩余期限约五年的国开行一年定存基准浮息金融债100219券CN100219=CFXM最新报价为4.00%/3.98%,对应利差50/48个bp;而同样剩余期限约五年的国开行浮息金融债100202券CN100202=CFXS最新成交加权收益率为4.0131%.
该期债为国开行今年第25期金融债,具体条款如下:
第25期
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发行总量 不超过200亿元
期限/计息方式 五年/浮息(一年定存基准)
招标方式 单一利差(荷兰式)招标方式
分销期 5月30日-6月4日
缴款日 6月4日
起息日 6月4日
上市日 6月8日
基本承销额 有
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
---------------------------------------------------(完)
--发稿 周晓峰; 审校 张喜良
该行今天在联交所的声明称，周三在伦敦买入约411万股普通股，按成交量加权平均价每股6.7462英镑，涉资约2,775万英镑。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海2月23日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(28日)招标增 发总额不超过132亿元人民币三期债，期限包括一年、七年和20年。 上述三期债为国开行2017年第三期 、第一期 和第二期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2017年第三、一、二期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：42亿元；20年：30亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：2月28日9:30-10:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 3/2 起息日 1年：1/23；7/20年：1/9