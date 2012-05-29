〔新债招标〕中国国开行五年浮息债利差低于预期,绝对收益率高助推需求(更新版)

(新增市场评论及更多背景)

* 五年期浮息债中标利差46bp,低于此前预期

* 但该结果仍隐含了一次降息空间

* 绝对票息较高且久期短致需求旺盛

路透上海5月29日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周二招标的五年期浮息债(一年定存基准)中标利差低于预期,接近2.5倍的投标倍数亦显示该期债市场需求旺盛,因绝对收益率较高.

"现在(二级市场)五年固息的收益率也就在3.7%几,这次投标结果(绝对收益率)是3.96%,就是说已经包含一次的降息空间,而且降不降息还不一定是吧,"上海一位大型券商交易员说.

她指出,该期债价值较高且浮息债的特点是久期短,这也可能侧面说明市场对于中长券的走势不是很乐观.

业内人士透露,国开行稍早招标的该五年浮息债中标利差46个基点(bp),低于此前市场53bp的预测均值,投标倍数2.45倍.

另有上海一大型银行交易员表示,该期债的招标结果有些超出预期,尽管他们投标前也下调了预测利差.而据其了解,大行的投标价位都不是很低,拉低中标利差的主要力量应该是券商.

剩余期限约五年的国开行一年定存基准浮息金融债100219券CN100219=CFXM最新报价为4.00%/3.98%,对应利差50/48个bp;而同样剩余期限约五年的国开行浮息金融债100202券CN100202=CFXS最新成交加权收益率为4.0131%.

该期债为国开行今年第25期金融债,具体条款如下:

第25期

---------------------------------------------------

发行总量 不超过200亿元

期限/计息方式 五年/浮息(一年定存基准)

招标方式 单一利差(荷兰式)招标方式

分销期 5月30日-6月4日

缴款日 6月4日

起息日 6月4日

上市日 6月8日

基本承销额 有

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

---------------------------------------------------(完)