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货币新闻 | 2012年 5月 29日 星期二 12:14 BJT

〔日本债市〕两年期公债标售结果将因管理问题而推迟发布--财务省

路透东京5月29日电---日本财务省表示,一项管理疏漏将导致原定0345GMT出炉的两年期日债标售结果推迟发布.

财务省周二稍早标售2.7兆(万亿)日圆(340亿美元)的两年期公债.(完)

--编译 隋芬;审校 于春红

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