〔中国债市动态〕获利回吐压力下利率产品收益率继续小涨,信用债相对稳定

香港个股：汇丰早盘中段逆市小涨，上日伦敦回购近2,800万英镑股份
该行今天在联交所的声明称，周三在伦敦买入约411万股普通股，按成交量加权平均价每股6.7462英镑，涉资约2,775万英镑。
路透上海5月29日电---中国银行间债市周二早盘国债等利率产品收益率延续小幅涨势,因连续大挫后积累的获利回吐压力不减.相对而言,信用产品收益率总体呈现稳势.
交易员并称,稍早招标的国开行五年期浮息债利差虽低于预期,但因该类券的流动性一般,交易需求不多,因此对二级市场影响有限.
北京一券商交易员称,"获利了结应该是近期利率品的主流操作,(但对信用债)我个人的感觉是有机会,中低评级的空间还存在."
剩余期限近10年的固息国债120004券最新双边报价tCN120004=CFXM为3.3800%/3.3500%,上日尾盘为3.3700%/3.3200%.
上海一银行交易员补充说,早盘国债收益率虽稍反弹,但随后涨幅有所缩减,显示获利回吐盘和谨慎看多力量仍在小心较量.如果没有其他影响因素,短期这种震荡盘整有望持续.
业内人士周二透露,中国国家开发银行[CHDB.UL]上午招标的五年期浮息债(一年定存基准),中标利差46个基点(bp),低于此前市场53bp的预测均值.[ID:nSB1572304]
主体评级为AA-,首日上市的一年期短融12津药CP001券最新成交tCN041258026=CFXS收益率为5.00%,较5.15%的票面利率有明显的下行.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 黄凯
该行今天在联交所的声明称，周三在伦敦买入约411万股普通股，按成交量加权平均价每股6.7462英镑，涉资约2,775万英镑。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海2月23日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(28日)招标增 发总额不超过132亿元人民币三期债，期限包括一年、七年和20年。 上述三期债为国开行2017年第三期 、第一期 和第二期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2017年第三、一、二期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：42亿元；20年：30亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：2月28日9:30-10:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 3/2 起息日 1年：1/23；7/20年：1/9