〔中国债市动态〕获利回吐压力下利率产品收益率继续小涨,信用债相对稳定

路透上海5月29日电---中国银行间债市周二早盘国债等利率产品收益率延续小幅涨势,因连续大挫后积累的获利回吐压力不减.相对而言,信用产品收益率总体呈现稳势.

交易员并称,稍早招标的国开行五年期浮息债利差虽低于预期,但因该类券的流动性一般,交易需求不多,因此对二级市场影响有限.

北京一券商交易员称,"获利了结应该是近期利率品的主流操作,(但对信用债)我个人的感觉是有机会,中低评级的空间还存在."

剩余期限近10年的固息国债120004券最新双边报价tCN120004=CFXM为3.3800%/3.3500%,上日尾盘为3.3700%/3.3200%.

上海一银行交易员补充说,早盘国债收益率虽稍反弹,但随后涨幅有所缩减,显示获利回吐盘和谨慎看多力量仍在小心较量.如果没有其他影响因素,短期这种震荡盘整有望持续.

业内人士周二透露,中国国家开发银行[CHDB.UL]上午招标的五年期浮息债(一年定存基准),中标利差46个基点(bp),低于此前市场53bp的预测均值.[ID:nSB1572304]

主体评级为AA-,首日上市的一年期短融12津药CP001券最新成交tCN041258026=CFXS收益率为5.00%,较5.15%的票面利率有明显的下行.(完)