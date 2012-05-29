〔中国个股〕阿里巴巴上海浦东预购办公楼,陆家嘴获近30亿元财务收入

香港个股：汇丰早盘中段逆市小涨，上日伦敦回购近2,800万英镑股份
该行今天在联交所的声明称，周三在伦敦买入约411万股普通股，按成交量加权平均价每股6.7462英镑，涉资约2,775万英镑。
路透上海5月29日电---中国最大电子商务集团--阿里巴巴集团[ALIAB.UL]旗下支付宝公司近日预购上海浦东一座办公楼,该楼宇发展商上海陆家嘴(600663.SS)(900932.SS)预计,该项交易完成后将给公司带来近30亿元人民币的财务收入.
陆家嘴周二公告显示,公司拟开发的浦东金融广场,拟建设一幢商场、三幢办公楼、一座公交车站,暂定容积率面积为301,658平方米,地下建筑面积约为153,000平方米.支付宝拟购的2号办公楼,暂定容积率面积为47,076平方米.
这是继去年12月泰康人寿预购浦东金融广场1号办公楼后,该项目第二宗预购项目.泰康人寿以近95亿元购入上海东干实业公司100%股权,从而达到购买1号楼的目标,1号楼暂定容积率面积为8.55万平米.当时陆家嘴公告预计,该宗交易为公司带来近50亿元的财务收入.
阿里巴巴和支付宝上周日已与陆家嘴签署相关法律文件,待该办公楼具备预售条件后,再由支付宝公司和陆家嘴签署正式的办公楼预售合同.
陆家嘴A股周二早盘收报12.93元,涨0.29元,或2.29%.(完)
--发稿 林琦 审校 乔艳红
该行今天在联交所的声明称，周三在伦敦买入约411万股普通股，按成交量加权平均价每股6.7462英镑，涉资约2,775万英镑。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海2月23日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(28日)招标增 发总额不超过132亿元人民币三期债，期限包括一年、七年和20年。 上述三期债为国开行2017年第三期 、第一期 和第二期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2017年第三、一、二期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：42亿元；20年：30亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：2月28日9:30-10:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 3/2 起息日 1年：1/23；7/20年：1/9