〔中国个股〕阿里巴巴上海浦东预购办公楼,陆家嘴获近30亿元财务收入

路透上海5月29日电---中国最大电子商务集团--阿里巴巴集团[ALIAB.UL]旗下支付宝公司近日预购上海浦东一座办公楼,该楼宇发展商上海陆家嘴(600663.SS)(900932.SS)预计,该项交易完成后将给公司带来近30亿元人民币的财务收入.

陆家嘴周二公告显示,公司拟开发的浦东金融广场,拟建设一幢商场、三幢办公楼、一座公交车站,暂定容积率面积为301,658平方米,地下建筑面积约为153,000平方米.支付宝拟购的2号办公楼,暂定容积率面积为47,076平方米.

这是继去年12月泰康人寿预购浦东金融广场1号办公楼后,该项目第二宗预购项目.泰康人寿以近95亿元购入上海东干实业公司100%股权,从而达到购买1号楼的目标,1号楼暂定容积率面积为8.55万平米.当时陆家嘴公告预计,该宗交易为公司带来近50亿元的财务收入.

阿里巴巴和支付宝上周日已与陆家嘴签署相关法律文件,待该办公楼具备预售条件后,再由支付宝公司和陆家嘴签署正式的办公楼预售合同.

陆家嘴A股周二早盘收报12.93元,涨0.29元,或2.29%.(完)