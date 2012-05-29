〔全球经济〕主要经济体需要更多技术娴熟雇员和工程师--研究报告

香港个股：汇丰早盘中段逆市小涨，上日伦敦回购近2,800万英镑股份
该行今天在联交所的声明称，周三在伦敦买入约411万股普通股，按成交量加权平均价每股6.7462英镑，涉资约2,775万英镑。
路透5月29日电---根据人才短缺年度研究报告,美国和其它大型经济体无法找到技术熟练的工人、工程师和其他所需人才.
人力资源行业巨头--万宝盛华集团的此份研究报告显示,全球34%的雇主在填补职务空缺方面遇到困难,因缺少可用人才.此比例与2011年持平,但高于之前三年水平.
但是,56%的雇主表示,未填补的职位空缺对客户和投资者的影响可能很小或者为零.此比例高于上年的36%.
职位空缺难以填补的最主要原因是,现有申请者不足;申请者掌握的硬性技能太少,例如会说一门外语;缺少工作经验.较少的雇主抱怨申请者缺乏软性技能,例如不够热情.
过去五年中,娴熟的贸易工人有四年都位列企业最需要的人才榜榜首.全球教育体系都强调四年的大学教育,同时职业和技术性教育计划减少.
2012年企业需要的其它人才还包括销售代表、技术人员、司机、工人和信息技术人员.会计和财务人才、厨师和经理人也挤入企业所需人才榜前10.
日本雇主最可能表示其在招聘员工方面遇到困难,其次是巴西、保加利亚、澳洲和美国.这些国家中,49%的企业报告招聘员工遇到困难,低于去年的52%.
万宝盛华的此份研究报告访问了41个国家和地区的40,000名雇主.(完)
--编译 许娜;审校 李爽
该行今天在联交所的声明称，周三在伦敦买入约411万股普通股，按成交量加权平均价每股6.7462英镑，涉资约2,775万英镑。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海2月23日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(28日)招标增 发总额不超过132亿元人民币三期债，期限包括一年、七年和20年。 上述三期债为国开行2017年第三期 、第一期 和第二期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2017年第三、一、二期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：42亿元；20年：30亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：2月28日9:30-10:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 3/2 起息日 1年：1/23；7/20年：1/9