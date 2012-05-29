〔全球经济〕主要经济体需要更多技术娴熟雇员和工程师--研究报告

路透5月29日电---根据人才短缺年度研究报告,美国和其它大型经济体无法找到技术熟练的工人、工程师和其他所需人才.

人力资源行业巨头--万宝盛华集团的此份研究报告显示,全球34%的雇主在填补职务空缺方面遇到困难,因缺少可用人才.此比例与2011年持平,但高于之前三年水平.

但是,56%的雇主表示,未填补的职位空缺对客户和投资者的影响可能很小或者为零.此比例高于上年的36%.

职位空缺难以填补的最主要原因是,现有申请者不足;申请者掌握的硬性技能太少,例如会说一门外语;缺少工作经验.较少的雇主抱怨申请者缺乏软性技能,例如不够热情.

过去五年中,娴熟的贸易工人有四年都位列企业最需要的人才榜榜首.全球教育体系都强调四年的大学教育,同时职业和技术性教育计划减少.

2012年企业需要的其它人才还包括销售代表、技术人员、司机、工人和信息技术人员.会计和财务人才、厨师和经理人也挤入企业所需人才榜前10.

日本雇主最可能表示其在招聘员工方面遇到困难,其次是巴西、保加利亚、澳洲和美国.这些国家中,49%的企业报告招聘员工遇到困难,低于去年的52%.

万宝盛华的此份研究报告访问了41个国家和地区的40,000名雇主.(完)