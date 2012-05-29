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亚洲 | 2012年 5月 29日 星期二 12:36 BJT

《企业看点》--5月29日财务活动报导摘要

路透班加罗尔5月29日电---以下为媒体周二对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 金融时报援引俄罗斯第二大油企Lukoil (LKOH.MM)高管的话报导称,公司计划明年在香港上市,以吸引更多亚洲投资者.[ID:nL4E8GT0BA]

* 上海证券报报导,里昂证券资本市场有限公司旗下的中国投行合资公司--财富里昂证券已于日前获得了中国证监会颁发的全新业务许可证,公司经营范围扩充至证券投资咨询和证券经纪.[ID:nL4E8GT0C2]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 梁睿雪;审校 侯向明

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