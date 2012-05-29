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亚洲 | 2012年 5月 29日 星期二 13:21 BJT

〔标题新闻〕韩国天然气公司2012年料投资25亿美元用于开发海外油气项目,较上年增长50%

注:Korea Gas Corp(KOGAS)为韩国天然气公司

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