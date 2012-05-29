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货币新闻 | 2012年 5月 29日 星期二 13:09 BJT

〔日本债市〕财务省称将重新标售两年期公债,此前出现管理疏漏

路透东京5月29日电---日本财务省一名官员称,财务省将重新标售两年期公债,重新标售定于0530GMT结束.

财务省宣布将于0615GMT公布两年期公债标售结果.该结果原定于0345GMT出炉,但由于管理疏漏而被推迟.

财务省周二稍早标售了2.7万亿日圆的两年期公债.(完)

--编译 侯向明;审校 戴素萍

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