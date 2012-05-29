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货币新闻 | 2012年 5月 29日 星期二 14:19 BJT

〔日本金融〕央行称,仍在调查两年期公债标售中出现疏漏的原因

路透东京5月29日电---一位日本央行官员表示,央行正在调查周二两年期公债标售中出现管理疏漏的原因.(完)

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