〔路透基点〕新世界发展料签署最新一笔19亿港元俱乐部贷款--RLPC

路透香港5月29日电---汤森路透旗下基点援引消息人士报导称,新世界发展有限公司(0017.HK)料敲定最新一笔港元俱乐部贷款.

消息人士透露,这家房地产企业集团正在寻求19亿港元(2.45亿美元)四年期贷款,为香港天后新东方台和皇龙道项目融资.

据称价码可能略高于300个基点.一位消息人士补充道,包含所有费用的价码低于15亿港元三年期贷款所提供的价码.后者是为新世界发展子公司New World China Finance融资.

15亿港元贷款案由New World China Finance提供担保,汇丰担任牵头行.该笔贷款包含所有费用的价码最高为330个基点,利率为香港银行同业拆息港元利率(Hibor)/伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码265个基点,平均贷款年限为2.7年.

去年8月,新世界发展签署了一笔20亿港元五年期俱乐部贷款,参贷银行包括花旗、加拿大丰业银行、三菱东京日联银行和华侨银行.该贷款以香港愉景新城购物商场和德福广场部分资产作为担保,包含所有费用的价码最高为173个基点,利率为Hibor加码155个基点,平均贷款年限为4.3年.(完)