〔路透基点〕新世界发展料签署最新一笔19亿港元俱乐部贷款--RLPC

香港个股：汇丰早盘中段逆市小涨，上日伦敦回购近2,800万英镑股份
该行今天在联交所的声明称，周三在伦敦买入约411万股普通股，按成交量加权平均价每股6.7462英镑，涉资约2,775万英镑。
路透香港5月29日电---汤森路透旗下基点援引消息人士报导称,新世界发展有限公司(0017.HK)料敲定最新一笔港元俱乐部贷款.
消息人士透露,这家房地产企业集团正在寻求19亿港元(2.45亿美元)四年期贷款,为香港天后新东方台和皇龙道项目融资.
据称价码可能略高于300个基点.一位消息人士补充道,包含所有费用的价码低于15亿港元三年期贷款所提供的价码.后者是为新世界发展子公司New World China Finance融资.
15亿港元贷款案由New World China Finance提供担保,汇丰担任牵头行.该笔贷款包含所有费用的价码最高为330个基点,利率为香港银行同业拆息港元利率(Hibor)/伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码265个基点,平均贷款年限为2.7年.
去年8月,新世界发展签署了一笔20亿港元五年期俱乐部贷款,参贷银行包括花旗、加拿大丰业银行、三菱东京日联银行和华侨银行.该贷款以香港愉景新城购物商场和德福广场部分资产作为担保,包含所有费用的价码最高为173个基点,利率为Hibor加码155个基点,平均贷款年限为4.3年.(完)
--编译 王翔琼;审校 吴云凌
该行今天在联交所的声明称，周三在伦敦买入约411万股普通股，按成交量加权平均价每股6.7462英镑，涉资约2,775万英镑。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海2月23日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(28日)招标增 发总额不超过132亿元人民币三期债，期限包括一年、七年和20年。 上述三期债为国开行2017年第三期 、第一期 和第二期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2017年第三、一、二期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：42亿元；20年：30亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：2月28日9:30-10:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 3/2 起息日 1年：1/23；7/20年：1/9