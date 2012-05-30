《中国债券市场每日交易备忘》--5月30日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国财政部300亿元人民币五年期续发固息国债9:30-10:30招标,中标收益率预测均值为2.65% 中国盐业总公司10亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+),招行及北京银行主承 三花控股集团6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),招商银行主承 江苏京沪高速公路公司5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),光大银行主承 邯郸交建公司6亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA),中国银行主承 北京有色金属研究总院8亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),北京银行及民生银行主承 武汉国有资产经营公司6亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),中信银行主承 广东南方报业传媒集团3.5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),光大银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 财政部344.4亿元10年期固息国债120009,票面利率3.36% 农业发展银行200亿元两年期固息金融债120409,票面利率3.15% 上海地产集团28亿元五年期固息债1280151,票面利率6.12% 扬州扬子江投资集团5亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280155,票面利率7.65% 包钢集团30亿元五年期中票1282178,票面利率5.22% 河南中小企业3.6亿元三年期集合票据1283012,票面利率8.10% 宁波杭州湾大桥发展公司3亿元一年期短融041252018,票面利率4.66% 鄂武商( 000501.SZ )3亿元一年期短融041258027,票面利率4.66% ============================================================================== 三、缴款: 进出口银行150亿元五年期固息金融债120307,票面利率3.49% 深圳东阳光实业发展公司6亿元一年期短融 都江堰兴市投资公司5亿元五年期中票 四川华西集团3亿元两年期中票 广东鸿达兴业集团7亿元三年期中票 深圳中小企业0.95亿元三年期集合票据 ============================================================================== 四、还本付息: 国家开发银行7亿美元五年期浮息(六个月美元Libor基准)金融债0702019到期兑付,基本利差0.30% 中国电力投资集团50亿元五年期中票0882013付息,票面利率5.50% 财政部200亿元50年期固息国债090030付息,票面利率4.30% 特变电工( 600089.SS )9亿元三年期中票1182171付息,票面利率5.29% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --路透最新调查显示,中国5月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI预计将自上月 录得的一年新高温和回落至52.2.企业经营活动扩张的降温,反映出内外需求依然不振,意味着 经济增速可能进一步下滑.[ID:nSB1574036]  --国家统计局6/9公布5月工业品价格指数(PPI) (4月-0.7%) 5月居民消费价格指数(CPI) (4月3.4%) 1-5月固定资产投资 (1-4月20.2%) 5月社会消费品零售总额 (4月14.1%) 5月工业增加值 (4月9.3%) 5月房地产投资和销售情况月度报告 中国海关6/10公布5月进出口贸易数据 (4月贸易顺差184.2亿美元) 国家统计局6/18公布5月70个大中城市住宅销售价格月度报告 6/29公布1-5月规模以上工业企业利润 ==============================================================================(完) --整理 冉莹/曹巍浩; 审校 李宏薇/边竞