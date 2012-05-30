《中国债券市场每日交易备忘》--5月30日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国财政部300亿元人民币五年期续发固息国债9:30-10:30招标,中标收益率预测均值为2.65% 中国盐业总公司10亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+),招行及北京银行主承 三花控股集团6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),招商银行主承 江苏京沪高速公路公司5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),光大银行主承 邯郸交建公司6亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA),中国银行主承 北京有色金属研究总院8亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),北京银行及民生银行主承 武汉国有资产经营公司6亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),中信银行主承 广东南方报业传媒集团3.5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),光大银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 财政部344.4亿元10年期固息国债120009,票面利率3.36% 农业发展银行200亿元两年期固息金融债120409,票面利率3.15% 上海地产集团28亿元五年期固息债1280151,票面利率6.12% 扬州扬子江投资集团5亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280155,票面利率7.65% 包钢集团30亿元五年期中票1282178,票面利率5.22% 河南中小企业3.6亿元三年期集合票据1283012,票面利率8.10% 宁波杭州湾大桥发展公司3亿元一年期短融041252018,票面利率4.66% 鄂武商(000501.SZ)3亿元一年期短融041258027,票面利率4.66% ============================================================================== 三、缴款: 进出口银行150亿元五年期固息金融债120307,票面利率3.49% 深圳东阳光实业发展公司6亿元一年期短融 都江堰兴市投资公司5亿元五年期中票 四川华西集团3亿元两年期中票 广东鸿达兴业集团7亿元三年期中票 深圳中小企业0.95亿元三年期集合票据 ============================================================================== 四、还本付息: 国家开发银行7亿美元五年期浮息(六个月美元Libor基准)金融债0702019到期兑付,基本利差0.30% 中国电力投资集团50亿元五年期中票0882013付息,票面利率5.50% 财政部200亿元50年期固息国债090030付息,票面利率4.30% 特变电工(600089.SS)9亿元三年期中票1182171付息,票面利率5.29% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --路透最新调查显示,中国5月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI预计将自上月 录得的一年新高温和回落至52.2.企业经营活动扩张的降温,反映出内外需求依然不振,意味着 经济增速可能进一步下滑.[ID:nSB1574036] --国家统计局6/9公布5月工业品价格指数(PPI) (4月-0.7%) 5月居民消费价格指数(CPI) (4月3.4%) 1-5月固定资产投资 (1-4月20.2%) 5月社会消费品零售总额 (4月14.1%) 5月工业增加值 (4月9.3%) 5月房地产投资和销售情况月度报告 中国海关6/10公布5月进出口贸易数据 (4月贸易顺差184.2亿美元) 国家统计局6/18公布5月70个大中城市住宅销售价格月度报告 6/29公布1-5月规模以上工业企业利润 ==============================================================================(完) --整理 冉莹/曹巍浩; 审校 李宏薇/边竞
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。