《中国新债预测》五年续发国债收益率预测均值2.65%,接近二级市场

* 招标品种: 今年第三期五年国债续发

* 招标金额: 300亿元人民币

* 招标时间: 周三(30日)9:30-10:30

* 受访人数: 8位(银行、券商)

* 预测区间: 2.58%-2.73%

* 预测均值: 2.65%(按各家机构预测值平均)

路透上海5月29日电---中国财政部周三将续招标发行五年期固息国债.路透调查显示,目前资金面宽松且该债期限适中,但因绝对收益率不高,因此预计总体需求一般,明日新债加权中标收益率将接近二级市场,均值落在2.65%附近.

中债登银行间市场固定利率国债到期收益率曲线IFT5YY=CDC显示,五年期国债最新收益率报2.6878%;增发标的120003券二级市场收益率CN120003=CFXS最新成交集中在2.66%附近.

"五年期的,(需求)应该还不错吧,标准配置,"北京一位券商交易员说,"现在钱多,看绝对收益,没多少东西可配了."

国海证券报告称,本期债券期限较好,收益适中,资金充裕的配置机构可以积极参与投标,但由于目前绝对收益不高,套利空间有限,不建议交易型机构参与.

本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与2012年记账式附息(三期)国债相同.将采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束后,有权追加当期国债.

该续发行国债5月31日开始续发行,6月4日续发行结束,续发行部分从6月6日起与原发行部分合并上市交易.

财政部于2月15日招标发行280亿元第三期五年国债,中标利率为3.14%,投标倍数约为1.59倍.(完)