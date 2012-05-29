《中国新债预测》五年续发国债收益率预测均值2.65%,接近二级市场

香港个股：汇丰早盘中段逆市小涨，上日伦敦回购近2,800万英镑股份
该行今天在联交所的声明称，周三在伦敦买入约411万股普通股，按成交量加权平均价每股6.7462英镑，涉资约2,775万英镑。
* 招标品种: 今年第三期五年国债续发
* 招标金额: 300亿元人民币
* 招标时间: 周三(30日)9:30-10:30
* 受访人数: 8位(银行、券商)
* 预测区间: 2.58%-2.73%
* 预测均值: 2.65%(按各家机构预测值平均)
路透上海5月29日电---中国财政部周三将续招标发行五年期固息国债.路透调查显示,目前资金面宽松且该债期限适中,但因绝对收益率不高,因此预计总体需求一般,明日新债加权中标收益率将接近二级市场,均值落在2.65%附近.
中债登银行间市场固定利率国债到期收益率曲线IFT5YY=CDC显示,五年期国债最新收益率报2.6878%;增发标的120003券二级市场收益率CN120003=CFXS最新成交集中在2.66%附近.
"五年期的,(需求)应该还不错吧,标准配置,"北京一位券商交易员说,"现在钱多,看绝对收益,没多少东西可配了."
国海证券报告称,本期债券期限较好,收益适中,资金充裕的配置机构可以积极参与投标,但由于目前绝对收益不高,套利空间有限,不建议交易型机构参与.
本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与2012年记账式附息(三期)国债相同.将采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束后,有权追加当期国债.
该续发行国债5月31日开始续发行,6月4日续发行结束,续发行部分从6月6日起与原发行部分合并上市交易.
财政部于2月15日招标发行280亿元第三期五年国债,中标利率为3.14%,投标倍数约为1.59倍.(完)
--发稿 周晓峰; 审校 张喜良
该行今天在联交所的声明称，周三在伦敦买入约411万股普通股，按成交量加权平均价每股6.7462英镑，涉资约2,775万英镑。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海2月23日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(28日)招标增 发总额不超过132亿元人民币三期债，期限包括一年、七年和20年。 上述三期债为国开行2017年第三期 、第一期 和第二期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2017年第三、一、二期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：42亿元；20年：30亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：2月28日9:30-10:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 3/2 起息日 1年：1/23；7/20年：1/9