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亚洲 | 2012年 5月 29日 星期二 14:21 BJT

〔东京美债〕公债价格持稳,继续关注欧债危机

路透东京5月29日电---美国公债价格周二在亚洲市场持稳,投资者静候美国市场对欧债危机最新进展的反应.

美国市场周一因阵亡将士纪念日休市,因此尚未对西班牙债务情况恶化作出反应.

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