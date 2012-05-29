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市场报道 | 2012年 5月 29日 星期二 14:29 BJT

〔欧洲汇市〕瑞郎兑美元回落,受欧债危机疑虑影响

路透苏黎世5月29日电---瑞郎兑美元略微回落,追随欧元走势,因投资者仍对欧债危机感到忐忑不安,西班牙举债成本上升周二尤其受到关注.

瑞郎兑欧元最近几周一直在瑞士央行设定的1.20上限附近徘徊,因欧债危机发酵且希腊退出欧元区的可能性上升.

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