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亚洲 | 2012年 5月 29日 星期二 14:23 BJT

〔日本股市〕收涨0.7%,受中国将推出经济刺激计划的预期提振

路透东京5月29日电---日股日经指数周二上涨,因市场猜测日本最大的出口市场--中国可能很快推出刺激计划来避免经济大幅放缓,与中国相关的类股受益最大.

日经指数.N225收涨0.7%,报8,657.08点.日经中国50指数.NCHN涨1.1%.

周二涨势推动日经指数升破五日移动均线切入位约8,585点,且脱离"超卖"区域,其14日相对强弱指数报33.4.

东证股价指数.TOPX涨0.8%,报727.03点.(完)

--编译 许娜;审校 隋芬

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