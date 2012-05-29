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亚洲 | 2012年 5月 29日 星期二 14:30 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元守住涨幅,西班牙举债成本上升令市场警惕

路透惠灵顿/悉尼5月29日电---澳元和新西兰元周二在震荡交投中难以扩大涨幅,因西班牙公债收益率(殖利率)飚涨令投资者惴惴不安,遏制风险资产的修正性反弹势头.

澳元兑美元AUD=D4最新报0.9852美元,一如盘初水准,稍早曾下探0.9802美元.澳元兑美元周一上涨1%至一周高点0.9871,因憧憬希腊或能避免无序退出欧元区.

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