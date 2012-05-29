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亚洲 | 2012年 5月 29日 星期二 14:37 BJT

〔澳洲股市〕收盘上涨1.1%,弹离2012年低位

路透墨尔本5月29日电---澳洲股市周二收盘反弹1.1%,从早盘跌势中回升,澳股在一个月的深跌后,低接买盘介入跌深的资源类股、能源类股和金融股.

自5月1日触及的2012年峰值到上周五的日低,澳洲股市已下跌了9.5%,因有关希腊债务问题的担忧席卷金融市场.

据最新数据,指标S&P/ASX 200指数跃升46.4点,报4,114.4点,连续第二日上涨.早盘时曾跌至低位4,037.9点.该指数周一上扬1%.(完)

--编译 王丽鑫;审校 蔡美珍

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