〔澳洲股市〕收盘上涨1.1%,弹离2012年低位

香港个股：汇丰早盘中段逆市小涨，上日伦敦回购近2,800万英镑股份
该行今天在联交所的声明称，周三在伦敦买入约411万股普通股，按成交量加权平均价每股6.7462英镑，涉资约2,775万英镑。
路透墨尔本5月29日电---澳洲股市周二收盘反弹1.1%,从早盘跌势中回升,澳股在一个月的深跌后,低接买盘介入跌深的资源类股、能源类股和金融股.
自5月1日触及的2012年峰值到上周五的日低,澳洲股市已下跌了9.5%,因有关希腊债务问题的担忧席卷金融市场.
据最新数据,指标S&P/ASX 200指数跃升46.4点,报4,114.4点,连续第二日上涨.早盘时曾跌至低位4,037.9点.该指数周一上扬1%.(完)
--编译 王丽鑫;审校 蔡美珍
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该行今天在联交所的声明称，周三在伦敦买入约411万股普通股，按成交量加权平均价每股6.7462英镑，涉资约2,775万英镑。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海2月23日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(28日)招标增 发总额不超过132亿元人民币三期债，期限包括一年、七年和20年。 上述三期债为国开行2017年第三期 、第一期 和第二期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2017年第三、一、二期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：42亿元；20年：30亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：2月28日9:30-10:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 3/2 起息日 1年：1/23；7/20年：1/9