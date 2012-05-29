〔中国股市〕沪综指收涨1.2%至逾半个月新高,刺激政策或持续出台预期升温

路透北京5月29日电---中国股市沪综指周二放量收涨1.2%至逾半个月新高,受政府可能持续推出经济刺激政策的市场预期激励.分析人士指出,近期政府在经济稳增长方面动作频频,激发场内热点丛生,个股行情风起云涌,料反弹行情或将延续.

沪综指.SSEC收报2,389.636点,涨28.269点或1.2%;此前高点为5月11日的2,394.983点.今日上海A股成交额继续放大至1,111亿元人民币,上交易日为864亿元.

"随着国家财政支出和基建方面的措施加快,市场预期管理层刺激经济的力度有所加强,有利于弱化经济快速回落的预期;同时,市场流动性仍相对较好."东北证券分析师沈正阳表示.

他并预计,本周大盘反弹或将延续,沪综指阻力位将在2,400点上方,但2,450点的技术压力则较大.

中国近期陆续出台了包括加快重大项目审批速度等稳增长举措,引发市场预期后续或将有新一轮刺激经济措施问世.瑞信今日发布研究报告预计,中国投资支出规模将介于1-2万亿元人民币之间.

基建类股周二继续强势上扬,其中厦工股份(600815.SS)连续第二个交易日收报涨停至10.75元.

沪深300指数6月合约CIFM2尾盘报2,644.8点,涨1.93%,成交量为337,240手.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进

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