〔中国股市〕沪综指收涨1.2%至逾半个月新高,刺激政策或持续出台预期升温

香港个股：汇丰早盘中段逆市小涨，上日伦敦回购近2,800万英镑股份
该行今天在联交所的声明称，周三在伦敦买入约411万股普通股，按成交量加权平均价每股6.7462英镑，涉资约2,775万英镑。
路透北京5月29日电---中国股市沪综指周二放量收涨1.2%至逾半个月新高,受政府可能持续推出经济刺激政策的市场预期激励.分析人士指出,近期政府在经济稳增长方面动作频频,激发场内热点丛生,个股行情风起云涌,料反弹行情或将延续.
沪综指.SSEC收报2,389.636点,涨28.269点或1.2%;此前高点为5月11日的2,394.983点.今日上海A股成交额继续放大至1,111亿元人民币,上交易日为864亿元.
"随着国家财政支出和基建方面的措施加快,市场预期管理层刺激经济的力度有所加强,有利于弱化经济快速回落的预期;同时,市场流动性仍相对较好."东北证券分析师沈正阳表示.
他并预计,本周大盘反弹或将延续,沪综指阻力位将在2,400点上方,但2,450点的技术压力则较大.
中国近期陆续出台了包括加快重大项目审批速度等稳增长举措,引发市场预期后续或将有新一轮刺激经济措施问世.瑞信今日发布研究报告预计,中国投资支出规模将介于1-2万亿元人民币之间.
基建类股周二继续强势上扬,其中厦工股份(600815.SS)连续第二个交易日收报涨停至10.75元.
沪深300指数6月合约CIFM2尾盘报2,644.8点,涨1.93%,成交量为337,240手.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
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该行今天在联交所的声明称，周三在伦敦买入约411万股普通股，按成交量加权平均价每股6.7462英镑，涉资约2,775万英镑。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海2月23日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(28日)招标增 发总额不超过132亿元人民币三期债，期限包括一年、七年和20年。 上述三期债为国开行2017年第三期 、第一期 和第二期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2017年第三、一、二期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：42亿元；20年：30亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：2月28日9:30-10:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 3/2 起息日 1年：1/23；7/20年：1/9