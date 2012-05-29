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市场报道 | 2012年 5月 29日 星期二 15:00 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元/美元在两年低位附近徘徊

0642GMT---欧元兑美元EUR=持稳于1.2537,接近上周触及的两年低位1.2495,因有关支持西班牙银行系统代价,以及西班牙有可能需寻求救援的担忧加深.这抵消了希腊方面较为改善的消息.

不过重要心理水平1.25附近的买单料暂时支撑欧元.

欧元/日圆EURJPY=持稳于99.70日圆.(完)

--编译 王丽鑫;审校 张若琪

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