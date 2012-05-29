《汇市简讯》欧元/英镑逼近0.8000,关注西班牙市场

欧洲金融：意大利预计几周内就纾困西雅那银行与欧盟达成协议
路透米兰2月22日 - 意大利财政部高官Fabrizio Pagani周三称，该国预计数周内可就政府救助西雅那银行的问题与欧盟当局达成协议。
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* 行权价在0.8000的欧元/英镑期权将在今日纽约市场收盘时到期.亚洲市场高点也在0.8000.
* 买单集结在0.7980(为5月25日低点),昨日低点在0.7984.
* 期权障碍在0.7950和0.7900英镑.0.7951是5月16日低点,亦是42个月低点.
* 西班牙Ibex股票指数昨日收低2.14%,触及646.55的九年低点.
* 十年期西班牙公债收益率昨日收盘报6.45%,较十年期德国公债的利差为510个基点.(完)
--编译 高琦; 审校 隋芬
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