《汇市简讯》欧元/英镑逼近0.8000,关注西班牙市场

0638GMT

* 行权价在0.8000的欧元/英镑期权将在今日纽约市场收盘时到期.亚洲市场高点也在0.8000.

* 买单集结在0.7980(为5月25日低点),昨日低点在0.7984.

* 期权障碍在0.7950和0.7900英镑.0.7951是5月16日低点,亦是42个月低点.

* 西班牙Ibex股票指数昨日收低2.14%,触及646.55的九年低点.

* 十年期西班牙公债收益率昨日收盘报6.45%,较十年期德国公债的利差为510个基点.(完)

--编译 高琦; 审校 隋芬

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