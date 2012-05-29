〔欧洲个股〕Dexia执行长称7月前为资产管理业务选择买家--回声报

香港个股：汇丰早盘中段逆市小涨，上日伦敦回购近2,800万英镑股份
该行今天在联交所的声明称，周三在伦敦买入约411万股普通股，按成交量加权平均价每股6.7462英镑，涉资约2,775万英镑。
路透巴黎5月29日电---法国-比利时银行Dexia(DEXI.BR)的执行长接受报纸采访时说,预计6月中以前将收到对该行资产管理部门的实盘要约,将在7月之前选出买家.
该行执行长Pierre Mariani对法国回声报表示,Dexia Asset Management已吸引到40则收购意向及大约20则不具约束力的购买要约.截至2011年底,该公司管理资产金额为780亿欧元(980亿美元).
Mariani称,选出的最后六家求购者中无一是来自欧洲,且去年10月宣布的资产剥离计划已经以创纪录的速度完成.
"余下要做的就是为资产管理业务选择买家了."他称.
由于受到欧元区债务危机重创,Dexia银行在去年10月受到法国、比利时与卢森堡三国救助,目前正在出售资产.(完)
--编译 隋芬;审校 程琳
该行今天在联交所的声明称，周三在伦敦买入约411万股普通股，按成交量加权平均价每股6.7462英镑，涉资约2,775万英镑。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海2月23日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(28日)招标增 发总额不超过132亿元人民币三期债，期限包括一年、七年和20年。 上述三期债为国开行2017年第三期 、第一期 和第二期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2017年第三、一、二期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：42亿元；20年：30亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：2月28日9:30-10:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 3/2 起息日 1年：1/23；7/20年：1/9