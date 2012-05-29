〔欧洲个股〕Dexia执行长称7月前为资产管理业务选择买家--回声报

路透巴黎5月29日电---法国-比利时银行Dexia(DEXI.BR)的执行长接受报纸采访时说,预计6月中以前将收到对该行资产管理部门的实盘要约,将在7月之前选出买家.

该行执行长Pierre Mariani对法国回声报表示,Dexia Asset Management已吸引到40则收购意向及大约20则不具约束力的购买要约.截至2011年底,该公司管理资产金额为780亿欧元(980亿美元).

Mariani称,选出的最后六家求购者中无一是来自欧洲,且去年10月宣布的资产剥离计划已经以创纪录的速度完成.

"余下要做的就是为资产管理业务选择买家了."他称.

由于受到欧元区债务危机重创,Dexia银行在去年10月受到法国、比利时与卢森堡三国救助,目前正在出售资产.(完)