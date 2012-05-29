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亚洲 | 2012年 5月 29日 星期二 15:16 BJT

《汇市简讯》美元/日圆79.20和79.00-10区域有买单

0650GMT

* 隔夜股市表现不错,不过美元/日圆仍窄幅波动,风险呈中性.

* 在朝向亚洲时段高位79.65途中,日本企业手中握有美元需出脱.

* 在79.70-80.00处布有卖单,停止位在80.10上方.

* 欧元/日圆买单报99.10,障碍位在99.00,在99.90-00和100.20-30区域布有卖单.(完)

--编译 王洋; 审校 高琦

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