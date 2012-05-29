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亚洲 | 2012年 5月 29日 星期二 15:33 BJT

《汇市简讯》今日有大量欧元兑美元与澳元兑美元期权到期

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* 今日有大量欧元兑美元与澳元兑美元期权到期

* 一周期的澳元兑美元期权波动率受买盘追捧

* 美元兑日圆波动率仍处守势

* 欧元/日圆市场警惕在0.9900以下做空gamma.(完)

--编译 隋芬;审校 王洋

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