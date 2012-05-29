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亚洲 | 2012年 5月 29日 星期二 16:01 BJT

〔韩国汇市〕韩元中断连跌三日之势,公债价格下降

路透首尔5月29日电---韩元兑美元KRW=周二中断连跌三日之势,因出口商买入韩元,且上周末的民调显示赞成希腊援助计划的党派获得支持,令投资者对希腊的担忧缓解.

韩元受到足够支撑,此前出口商抛售美元用于月底结算,且因银行间投机客在周一公共假期之后结清多仓.

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