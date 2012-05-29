〔表格〕外资在韩国股市买超218亿韩元,结束连续18日卖超

香港个股：汇丰早盘中段逆市小涨，上日伦敦回购近2,800万英镑股份
该行今天在联交所的声明称，周三在伦敦买入约411万股普通股，按成交量加权平均价每股6.7462英镑，涉资约2,775万英镑。
路透首尔5月29日电---韩国证券交易所周二公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11买超218亿韩元.
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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5月29日 21.8 194.5 -304.4
5月25日 -135.1 215.0 -47.3
5月24日 -232.2 145.9 4.1
5月23日 -382.0 177.6 168.3
5月22日 -3.9 -51.8 109.5
5月21日 -57.9 12.5 87.0
5月18日 -429.8 134.7 288.6
5月17日 -51.4 129.4 107.5
5月16日 -491.2 31.8 272.3
5月15日 -184.5 32.2 24.1
5月14日 -157.2 116.9 93.9
5月11日 -167.4 -23.4 267.2
5月10日 -207.8 135.5 244.4
5月 9日 -343.7 -56.3 219.4
5月 8日 -323.2 94.7 134.1
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本月以来 -3,949.6 1,552.9 2,325.1
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今年以来 7,108.7 -1,480.0 -2,583.9
------------------------------------------------- (完)
--编译 王翔琼;审校 蔡美珍
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
该行今天在联交所的声明称，周三在伦敦买入约411万股普通股，按成交量加权平均价每股6.7462英镑，涉资约2,775万英镑。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海2月23日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(28日)招标增 发总额不超过132亿元人民币三期债，期限包括一年、七年和20年。 上述三期债为国开行2017年第三期 、第一期 和第二期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2017年第三、一、二期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：42亿元；20年：30亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：2月28日9:30-10:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 3/2 起息日 1年：1/23；7/20年：1/9