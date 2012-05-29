〔路透基点〕阜丰集团寻求1.5亿美元三年期境外银团贷款--RLPC

路透香港5月29日电---汤森路透旗下基点援引银行消息人士报导称,在香港上市的阜丰集团正在寻求1.5亿美元三年期境外银团贷款,将在贷款市场中首次亮相.

消息人士透露,德意志银行和渣打银行正在探察市场对本案的兴趣.

消息人士补充道,据称价码较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码约450个基点.

一些人士表示,该贷款可能通过内蒙古阜丰生物科技借入.

阜丰集团生产以玉米为主的生化产品,味精、谷氨酸和黄原胶产品最为出名.

标准普尔在4月30日将这家评级为BB的公司置于负面观察.标普表示,阜丰年度债务与未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的比率为3.7倍左右.

标普在4月30日的报告中并称,若阜丰通过确保一项再融资计划来赎回一可转换债券,以此维持充足的流动性情况,则可能将该公司的展望修订为稳定.

与此同时,阜丰也正计划在今年向新疆的一座新厂投资约8亿元人民币(1.26亿美元).(完)