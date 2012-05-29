〔中国汇市〕人民币收创逾五个月新低,欧元区危机支撑购汇客盘(更新版)

香港个股：汇丰早盘中段逆市小涨，上日伦敦回购近2,800万英镑股份
该行今天在联交所的声明称，周三在伦敦买入约411万股普通股，按成交量加权平均价每股6.7462英镑，涉资约2,775万英镑。
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* 人民币兑美元收创逾五个月新低
* 欧元区危机影响客盘,但买卖力量基本均衡
* 一年NDF人民币贬值预期明显
* 日元/人民币直接交易细则出台
路透香港/上海5月29日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周二收创逾五个月来新低,因购汇力量仍然受欧元区危机的驱动.但有实际需求的客盘买卖力量相对平衡,导致盘中波动区间较为狭窄.
"欧元在筑底,但危机仍没有解除,导致美元的买盘很积极...早盘人民币比中间价弱很多,但买卖力量在这个位置很均衡,显示大家都对现在的人民币价格比较认可."北京一国有银行交易员称.
以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
-------------------------------------------------------------------
6.3480 6.3461 6.3495 6.3262 6.3236 6.3450
另有海外市场的交易员表示,人民币/美元中间价与实际的交易价脱离已有很长一段时间,说明这两个价格至少有一种有扭曲的现象.而人民银行推出了对主要货币日圆的交易,可以为下一步放开美元兑人民币直接交易积累经验.
"第一步可以让做市商直接来报中间价嘛,波幅还留着,这是推动人民币市场化的重要一步."他称.
上述国有银行交易员也表示,市场化的步伐有一个过程,但趋势是不可逆转的.
东京汇市欧元兑美元周二徘徊在两年低位附近,因对支持西班牙银行体系所需成本的担忧推升西班牙公债收益率(殖利率),抵销了希腊忧虑略微缓解的影响.[FRX/CN]
**日圆/人民币直接交易细则出台**
中国央行并于今日公布了人民币兑日圆直接交易的细则,最大改变在于人民币兑日圆的中间价由此前的套算,改变为由做市商直接报价,显示人民币汇市的市场化再进一步.
为促进中国与日本之间的双边贸易,中国外汇交易中心周二公告称,经中国人民银行授权,自6月1日(周五)起在银行间外汇市场发展人民币对日圆直接交易.公告称,这是为了便利人民币和日圆在贸易结算中的使用,满足经济主体降低汇兑成本的需要.[ID:nSB1573198]
离岸市场上,一年NDF人民币贬值预期明显.以下为北京时间16:48,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.4030/10 6.4050
香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3408/72 6.3400
境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水245点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3725元.
香港交易所周一晚间则宣布,将于第三季推出美元/人民币的期货产品,根据公布的合约细则,合约到期时卖方缴付合约指定的美元金额,买方则支付以最后结算价计算的人民币金额.合约报价将以每美元兑人民币(例如1美元兑人民币6.2500元)计算,按金以人民币计算.交易费及结算费亦以人民币缴付.
最后结算价以最后交易日上午11时15分财资市场公会公布的美元兑人民币(香港)即期汇率定盘为基准.根据汤森路透报价页面显示,周二该定盘价CNHFIX=为6.3465元.[ID:nSH0106207]
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 毕晓雯/李宏薇; 审校 丁淑琴
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该行今天在联交所的声明称，周三在伦敦买入约411万股普通股，按成交量加权平均价每股6.7462英镑，涉资约2,775万英镑。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海2月23日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(28日)招标增 发总额不超过132亿元人民币三期债，期限包括一年、七年和20年。 上述三期债为国开行2017年第三期 、第一期 和第二期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2017年第三、一、二期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：42亿元；20年：30亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：2月28日9:30-10:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 3/2 起息日 1年：1/23；7/20年：1/9