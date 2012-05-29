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亚洲 | 2012年 5月 29日 星期二 16:35 BJT

〔金属期市〕铜价受中国刺激措施希望而上涨,但欧债疑虑限制升幅

路透上海5月29日电---伦敦期铜价格周二小升,之前中国股市上涨,因有迹象显示中国将很快出台经济刺激措施.不过对于西班牙债务问题的担忧限制铜价涨幅.

0718GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3上涨0.4%至每吨7,723美元,延续之前三个交易日的升势.以周一收盘价算,最近这波升势涨幅达到2%.

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