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市场报道 | 2012年 5月 29日 星期二 16:43 BJT

《汇市简讯》瑞郎兑美元风险仍偏向于瑞郎走低

0809 GMT

* 美元兑瑞郎浮现低接需求,日内走势在0.9550打转,买单在0.9530-0.9500

* 多头首道目标是上周五高点0.9612,障碍位在0.9625-0.9630

* 瑞士央行总裁乔丹:正针对欧元拆伙情境制定应急计划

* 瑞银消费指标触及10个月高位,凸显情况改善.(完)

--编译 隋芬;审校 张明钧

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