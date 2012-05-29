〔中国债市〕现券收益率续涨,股市强劲反弹令债市承压

路透上海5月29日电---中国银行间债市周二现券收益率涨势不减.由于对经济刺激政策持续出台预期升温,股市近两日强劲反弹,风险偏好提升令债市承压.目前消息面对债市偏利空,预计短线仍将维持弱势震荡局面.

交易员并指出,今日10年期国债收益率上涨3-4个基点(bp),高评级信用债也有4-5个基点涨幅.但受益于配置价值可观,中低评级信用债则相对抗跌.

"今天的股市涨得好,反映出市场对于经济刺激政策作用的认可,5月份的数据应该不会比4月份差,"上海一券商交易员称,"现在怕的就是预期,(经济)刺激作用的效果还没出来,市场早已经(按照预期)调整到位了."

中国股市沪综指周二放量收涨1.2%至逾半个月新高,受政府可能持续推出经济刺激政策的市场预期激励.分析人士指出,近期政府在经济稳增长方面动作频频,激发场内热点丛生,个股行情风起云涌,料反弹行情或将延续.[ID:nSB1574178]

上述交易员并称,虽然国内情况对债市偏利空,但由于欧债危机结果尚悬而未决,如果希腊及西班牙情况持续恶化,债市或者又重新受到避险资金的青睐.

西班牙10年期公债收益率(殖利率)周一接近7%这一危险水准,Bankia股价也触及纪录低点.之前为整顿财政而苦苦努力的西班牙政府,提出向这家受困银行注入主权债券.[ID:nSB1573038]

剩余期限近10年的固息国债120004债最新成交tCN120004=CFXS在3.38%,上日尾盘为3.35%.

主体评级为AA-,首日上市的一年期短融12津药CP001券最新成交tCN041258026=CFXS收益率为4.7000%,较5.15%的票面利率有明显的下行.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

----------------------------------

今日 1.9118 2.5856

上日 1.9197 2.4962

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.5600/2.4850

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.2810/2.2130

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 2.8030/2.7300 (完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 刘昕; 审校 张喜良

中国债市相关新闻[CN-DBT-CMN] 中国货币市场相关新闻[CN-MMT-CMN]

中国债市市场报导[CN/CN] 中国公开市场报导[CN/MMTCN]

中国债市利率产品相关新闻[CNY/CN-DBT] 中国债市信用产品相关新闻[COR/CN]

中国票据市场报导[CN/CPCN] 中国经济相关新闻[CN-MCE-CMN]

中国利率相关新闻[CN-INT-CMN] 中国已公布经济指标/主要金融数据[ECI/CN]

索引页面 CNFIXINDEXC 报价商信息 CNFIXINDEXC02

央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>

金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>