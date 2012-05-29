〔日本金融〕管理疏漏迫使财务省重新标售两年券

路透东京5月29日电---周二,日本财务省史无前例把2.7兆(万亿)日圆(340亿美元)的两年期公债标售重来了一遍,此前一项疏失导致标债结果未能公布.

日本央行稍早指出,央行一项行政问题导致这次标债发生了状况.[ID:nST0522039]

"还好是两年期公债,要是10年券标售,情况会乱得多,因为10年期的话会有很多人在对冲."瑞穗投资人证券首席策略师Akihiko Inoue称.

这次两年期公债的票息为0.1%,最低中标价格是100,投标倍数达到9.79倍,为2005年6月以来最高.过去四次标售的投标倍数都超过了5倍.

市场未因标债出现状况而惊慌,因为日本央行的宽松货币政策令两年券收益率保持在0.10%附近,使近几个月来两年券标售均没有受到太多关注.(完)