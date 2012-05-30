中国应用程序市场吸引外商来华创业

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海5月29日电（记者 Melanie Lee）---企业家在选址开展移动和互联网应用业务时非常看好中国市场，与山寨产品大国的名声相比，他们更看重中国科技市场的规模和活力。

企业家称，让中国颇具吸引力的因素包括，低于欧美市场的运营成本，对加入创业公司的渴望，以及亲身感受中国用户喜好快速变化的机会。

法国人博丹（Ludovic Bodin）说：“对于在线游戏来说，中国可能是目前全球最具活力的市场。中国也有很多人才，因为游戏是其很重要的一部分。”四年前，博丹将他的Facebook游戏创业公司总部从韩国搬到了北京。

暂无行业数据显示过去几年外资创业公司在华的增长情况，但是分析师和行业参与者称，将总部迁址到上海或北京已经成为一种明显的趋势。

天使投资人、灵石投资（Shanghaivest）联合创始人Bruno Bensaid称：“我可以很肯定地说，在中国从事应用程序、移动和互联网项目的外国企业家人数每年都在翻倍。”灵石投资是一家总部位于上海的跨领域投行咨询公司。

总部位于大连的创业加速基金中国加速（Chinaccelerator）联合创始人Cyril Ebersweiler也表示，在华外国创业机构数量明显增加。

对于应用程序开发商来说，在中国的关键优势也是挑战在于如何在高水平的竞争中满足精通技术的中国用户需求。

行业专家称，中国消费者对产品更新换代很快，令在中国从产品设计到推向市场并得到反馈的时间短于其它国家。

吸引外国企业家在华开展业务的另一个因素是，这里有大量成本相对较低的人才。

北京一家移动应用分析公司App Annie首席执行官施密特（Bertrand Schmitt）称：“中国创业氛围浓厚，人们很愿意为创业阶段的公司工作，哪怕是说服他们加入只有10个人的小公司，也比在其他一些国家更容易办到。”（完）