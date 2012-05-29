版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 29日 星期二 17:02 BJT

《汇市简讯》欧元日圆的空头正在发力,但下跌通道未变

0836GMT

* 欧元/日圆的空头正在发力,但汇价在上周低点的上方得到支撑.

* 上档方面,转换线构成阻力.

* 停止单设在上周五高点100.33上方.

* 日线趋势显示欧元/日圆超卖,但目前尚未见到明显的反弹迹象.(完)

--编译 高琦; 审校 王洋

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐