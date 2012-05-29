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市场报道 | 2012年 5月 29日 星期二 17:05 BJT

《汇市简讯》欧元/美元反弹走势开始遭受质疑

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* 荷兰账户卖出欧元/美元,引发有关某欧盟国家央行在平衡资金流动的言论

* 西班牙IBEX指数下跌,交易商开始质疑今天的欧元/美元反弹走势

* 10年期西班牙公债收益率仍在6.4%,尽管今天人气明显更偏好风险

* 1.2540美元下方有小额止损单.(完)

--编译 程琳;审校 隋芬

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