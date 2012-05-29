〔路透基点〕五矿2.5亿美元贷款案或有12家银行参与,规模料上调--RLPC

路透香港5月29日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,可能将有12家银行参与中国五矿集团公司2.5亿美元的三年期境外贷款案.

据消息人士,这12家银行是:中国农业银行、中国银行(香港)、三菱东京日联银行、星展银行、恒生银行、工银亚洲、瑞穗实业银行、华侨银行、渣打银行、新加坡大华银行、Westpac Banking和永隆银行.

消息人士称,与此同时,Banca Monte dei Paschi di Siena正进行信贷批准程序.

一名消息人士称,几家中国的银行已各承贷至少1亿美元.

消息人士表示,是次交易的贷款规模或提高至4-5亿美元.该交易已获很高程度的超额认贷,目前为止获得的承贷额度接近10亿美元.

稍早的报导曾表示,银行受邀以下列三个层次参贷:承贷1亿美元或以上的银行,取得委托主办行和簿记行头衔.该档次的价码尚未最终敲定,此前据称约为150个基点,相当于包含全部费用的240个基点.

第二档次价码为,承贷5,000万至9,900万美元的银行,获得委托主办行头衔和包含全部费用的235个基点;最后一档次的价码为,承贷1,000万至4,900万美元的银行,获得主办行头衔,价码为230个基点.

贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)上浮190个基点.

该贷款包括1.5亿美元的定期贷款和1亿美元的循环信贷.后者包括25个基点的承诺费用.

此项贷款借款人为五矿资本与证券公司,中国五矿将提供担保.

消息人士称,贷款所得将主要用于补充借款人的现金储备,部分用于再融资.

五矿资本与证券公司于2009年签署了2亿美元的两批次三年期俱乐部贷款协议,该贷款于今年7月到期.该笔贷款由中国银行、三菱东京日联银行、永隆银行、意大利西雅那银行、中国工商银行和瑞穗实业银行牵头,包含全部费用的价码为120-125个基点.中国五矿集团公司也为这笔2009年贷款提供担保.

中国五矿集团公司上次入市寻求贷款是在2011年8月,当时其子公司--中国五矿香港控股有限公司获得5.6亿美元的五年期贷款,利率为较Libor加码120个基点,包含全部费用的价码低于150个基点.(完)